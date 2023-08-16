العالم اليوم - نيكي الياباني يهبط لأدنى مستوى في أكثر من شهرين

انتم الان تتابعون خبر نيكي الياباني يهبط لأدنى مستوى في أكثر من شهرين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 16 أغسطس 2023 11:18 صباحاً - أنهى المؤشر نيكي الياباني جلسة التداول على تراجع ووصل إلى أدنى مستوى في أكثر من شهرين، الأربعاء، إذ ضغطت التوقعات بالنسبة لاقتصاد الصين على شهية المخاطرة بينما تراجعت أسهم البنوك بعد تقرير عن تخفيض محتمل لتصنيف بنوك أميركية كبرى.

وهبط المؤشر نيكي 1.46 بالمئة إلى 31776.82 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ الثامن من يونيو، في أكبر تراجع يومي منذ الثالث من أغسطس.

كما تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.29 بالمئة إلى 2260.84 نقطة.

وسلطت مجموعة واسعة من البيانات الاقتصادية الصينية التي صدرت، الثلاثاء، الضوء على الضغط المتزايد على الاقتصاد من عدة جبهات مما دفع بكين لخفض أسعار الفائدة الأساسية لتعزيز الأنشطة الاقتصادية.

وخسر مؤشر البنوك 2.29 بالمئة بعد أن تراجعت أسهم بنوك أميركية كبرى منها جيه.بي مورغان وبنك أوف أيمركا إثر تقرير عن أن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني قد تخفض تصنيف عدد من البنوك الأميركية.

وهبط سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية 2.94 بالمئة ومجموعة سوميتومو ميتسوي المالية 1.56 بالمئة ومجموعة ميزوهو المالية 2.12 بالمئة.

كما هبط سهم فاست ريتيلنج المالكة للعلامة التجارية يونيكلو 1.87 بالمئة مما شكل أكبر ضغط على نيكي. ونزل سهم مجموعة سوفت بنك 3.13 بالمئة وطوكيو إلكترون لمعدات تصنيع الرقائق 1.14 بالمئة.

وهبط المؤشر المرتبط بشركات الطاقة مع نزول أسهم مصافي النفط 2.79 بالمئة ليصبح الأسوأ أداء بين القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو وعددها 33. وتراجعت أسهم شركات التنقيب عن مصادر الطاقة 2.25 بالمئة.

لكن سهم أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق خالف التوجه وارتفع 1.1 بالمئة مما أعطى أكبر دعم لنيكي.