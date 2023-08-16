العالم اليوم - أفعى الغابون.. لدغتها خطيرة وأنيابها لا مثيل لها في العالم

انتم الان تتابعون خبر أفعى الغابون.. لدغتها خطيرة وأنيابها لا مثيل لها في العالم من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 16 أغسطس 2023 12:22 مساءً - تعيش أفعى الغابون في الغابات وسط وغرب إفريقيا، وتتغذى على الفئران والثدييات متوسطة الحجم والطيور.

يصل طول هذه الأفعى إلى المترين، وتتميز برأسها الضخم.

تمتلك أنيابا يبلغ طولها حوالي 5 سم الأمر الذي جعل منها تمتلك أطول الأنياب في الثعابين.

الأفعى الغابونية تختلف عن الثعابين السامة الأخرى لأنها لا تصيب فريستها بضربة سامة سريعة، بل تتمسك بها حتى الموت تماما.

وعلى الرغم من أن هذه الثعابين يمكنها نظريا أن تصنع سما كافيا للقضاء على ستة أشخاص في وقت واحد، إلا أنها نادرًا ما تهاجمنا.

لها سم عصبي ودموي في نفس الوقت والمشكلة أيضا أنها حينما تلدغ شخصا ما يجب إعطاء الشخص الملدوغ مصل وعلاج مخصص لسم هذه الأفعى وعضات غالبا ما تتسبب بالبتر.