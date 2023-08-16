العالم اليوم - أوكرانيا تستفز روسيا.. بـ"فيديو" مسيرات بحرية هاجمت القرم

انتم الان تتابعون خبر أوكرانيا تستفز روسيا.. بـ"فيديو" مسيرات بحرية هاجمت القرم من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 16 أغسطس 2023 12:22 مساءً - عرض جهاز أمن الدولة الأوكراني، الأربعاء، لقطات تدريبية حصرية للمسيرة البحرية التي هاجمت جسر القرم.

وهاجمت هذه المسيرات جسر القرم في يوليو 2023، وكذلك هاجمت السفن القتالية الروسية وناقلة النفط "SIG".

وكان جسر القرم، الذي يعدّ خط إمداد رئيسيا للقوات الروسية في أوكرانيا، قد تعرض لهجوم، باستخدام "مسيّرات بحرية، بحسب وكالة "فرانس برس".

وأفاد مصدر في أجهزة الأمن الأوكرانية (أس بي يو) بأن الاستخبارات وسلاح البحرية يقفان وراء استهداف الجسر الذي يعبر مضيق كيرتش، وقد تم تنفيذه بواسطة "مسيرات بحرية".

ونقل موقع "روسيا اليوم" عن وكالة RBC-Ukraine، الأوكرانية، قول مصدر أمني أوكراني، إن الهجوم على جسر القرم كان عملية خاصة نفذتها البحرية الأوكرانية بالتعاون مع جهاز الأمن الأوكراني، وتم استخدام درونات مائية خلالها.