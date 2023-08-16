العالم اليوم - "أكوا باور" تنفذ مشروع تحلية مياه في دبي بـ914 مليون دولار

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 16 أغسطس 2023 12:22 مساءً - قالت هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا"، الأربعاء، إنها اختارت شركة "أكوا باور" السعودية، باعتبارها "المتناقص الأفضل"، لبناء وتشغيل المرحلة الأولى من مشروع تحلية المياه بنظام المنتج المستقل للمياه في مجمع حصيان، باستثمارات تبلغ حوالي 3.4 مليار درهم (914 مليون دولار).

وأوضحت "ديوا" في بيان أن القدرة الإنتاجية للمشروع 180 مليون جالون من المياه المحلاة يوميا باستخدام تقنية التناضح العكسي لتحلية مياه البحر.

وذكر البيان أن الهيئة حققت أدنى سعر عالمي بلغ 0.36536 دولار للمتر المكعب من المياه المحلاة.

وذكرت الهيئة أن هذا المشروع يأتي في إطار مواكبة للنمو الاقتصادي الذي تشهده إمارة دبي والازدهار العمراني المتماشي مع خطة دبي الحضرية 2040، والنمو الكبير في عدد السكان والازدياد المضطرد في الطلب على المياه في كافة قطاعات الاستهلاك المنزلية والتجارية وغيرها.

ويعد هذا المشروع الأكبر من نوعه في العالم لتحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية، وأول مشروع لهيئة كهرباء ومياه دبي وفق نموذج المنتج المستقل للمياه.

وتبلغ القدرة الإنتاجية للمياه المحلاة في دبي 490 مليون جالون يومياً، وسترتفع إلى 670 مليون جالون يومياً عام 2026 مع استكمال هذا المشروع، بحسب ما ذكرته "ديوا" في البيان.

وتستهدف "ديوا" بحلول عام 2030، إنتاج 100 بالمئة من المياه المحلاة من مزيج من الطاقة النظيفة الذي يجمع بين مصادر الطاقة المتجددة والحرارة المهدورة.

يذكر أن الهيئة كانت تلقت 29 طلباً من مطورين عالميين لتنفيذ المشروع. وكانت الهيئة قد طرحت عروض التأهيل في 18 أكتوبر 2022، وتم تأهيل ست شركات من المطورين العالميين المؤهلين للتقدم بالعروض النهائية. وتلقت الهيئة عرضين من كل من شركة أكوا باور، وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة"، في 22 مايو 2023 استجابة لطلب تقديم العروض (RFP) الذي تم طرحه في 9 ديسمبر 2022. ووقع الاختيار في النهاية على "أكوا باور".