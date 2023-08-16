العالم اليوم - أوكرانيا تقترب من بحر آزوف.. إنجاز عسكري في قرية قريبة

انتم الان تتابعون خبر أوكرانيا تقترب من بحر آزوف.. إنجاز عسكري في قرية قريبة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 16 أغسطس 2023 01:19 مساءً - قالت هانا ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني، الأربعاء، إن القوات الأوكرانية حصنت نفسها على مشارف قرية أوروزخين بجنوب شرق البلاد، وذلك بعد أن استعادت السيطرة عليها من أيدي القوات الروسية.

وأضافت ماليار على تيليغرام: "أوروزخين تحررت، المدافعون عنا يتحصنون على مشارفها".

وتحدث مدونون عسكريون روس عن احتدام القتال قرب القرية، وعن أن الوحدات الروسية تحاول منع أوكرانيا من تعزيز قواتها في أوروزخين.

وستشير استعادة السيطرة على القرية إلى أن أوكرانيا تمضي قدما في هجومها المضاد جنوبا باتجاه بحر أزوف وذلك بهدف شق صف القوات الروسية.

وتبعد قرية أوروزخين 90 كيلومترا من بحر أزوف.

وفي إشارة إلى صعوبة العمليات في ساحة القتال، تعد أوروزخين أول قرية تقول أوكرانيا إنها استعادت السيطرة عليها منذ 27 يونيو عندما أعلنت استعادة قرية ستارومايورسك المجاورة.

وتقول كييف إن هجومها المضاد يتقدم بصورة أبطأ من المأمول بسبب انتشار الألغام الروسية وقوة الخطوط الدفاعية الروسية.

ومن شأن استعادة أوروخين أن يقرب أوكرانيا من تهديد قرية ستاروملينيفكا، على بعد عدة كيلومترات إلى الجنوب، والتي يقول محللون عسكريون إنها بمثابة معقل روسي في المنطقة.

وتسيطر روسيا على ما يقرب من خُمس مساحة أوكرانيا بما في ذلك شبه جزيرة القرم ومعظم منطقة لوغانسك ومساحات كبيرة من مناطق دونيتسك وزابوريجيا وخيرسون.