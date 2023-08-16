العالم اليوم - للمرة الثانية في أسبوع.. تسلا تخفض أسعار سياراتها في الصين

انتم الان تتابعون خبر للمرة الثانية في أسبوع.. تسلا تخفض أسعار سياراتها في الصين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 16 أغسطس 2023 02:17 مساءً - للمرة الثانية على التوالي في أسبوع واحد، خفضت شركة السيارات الأميركية "تسلا" أسعار سياراتها في الصين، في خطوة قد تعزز من التنافس في بين شركات تصنيع السيارات الكهربائية في أكبر سوق للسيارات في العالم.

وأعلنت الشركة الأميركية الشهيرة أسعار سياراتها من طراز "S سيدان" و"X" الرياضية، بنحو 70 ألف يوان (9,600 دولار)، ليصل طراز "S" إلى 754,900 يوان، والنوع "X" إلى 836 ألف يوان، بحسب بيان للشركة، الأربعاء.

وتأتي خطوة تسلا بعد يومين فقط من إعلان مماثل عن خفض أسعار طرازَي "لونغ رينج" و"بيرفورمنس" من نوع "مودل واي" الرياضي وبمقدار 14,000 يوان.

كما أعلنت الشركة عن مد امتياز التأمين للنسخة الأساسية من "مودل 3" العائلية، وذلك حتى نهاية الشهر المقبل.

الخفض في أسعار السيارات الكهربائية قد يؤدي إلى زيادة المنافسة في سوق السيارات الكهربائية في الصين، بالإضافة إلى زيادة الضغوط على شركات تصنيع السيارات الكهربائية الفاخرة مصل مثل "بي إم دابليو" و"مرسيديس" كي تخفض أسعارها هي الأخرى.

وبجانب تخفيضات الأسعار لطرازاتها، استمرت شركة "تسلا" في تقديم مغريات وحوافز أخرى، بما في ذلك خدمة الشحن السريع المجانية، وتجارب نظام القيادة الآلية المحسن.

وكانت صادرات تسلا من مصنعها في الصين قد تراجعت بنسبة 31 بالمئة خلال شهر يوليو الماضي، لتسجل أدنى مستوياتها خلال العام 2023.

كما أعلنت الشركة في يوليو الماضي أن إنتاجها العالمي سيتراجع خلال الربع الثالث من العام الجاري بسبب التوقف عن الإنتاج لتحديثات المصانع، دون أن تنشر مزيدا من التفاصيل.