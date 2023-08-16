العالم اليوم - باريس تستضيف معرضا لمجسمات أفلام "حرب النجوم"

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 16 أغسطس 2023 02:17 مساءً - تستضيف العاصمة الفرنسية باريس معرضاً لمجسمات سلسلة أفلام حرب النجوم أو ستار وورز التي لا زالت تجذب الملايين من كل الأعمار.

ما يميز هذا المعرض هو أن المجسمات المعروضة فيه قد صنعها عشاق السلسلة وليس من إنتاج الماركة التجارية نفسها.

شخصيات سلسلة أفلام حرب النجوم أو ستار وورز، والمركبات الفضائية، وأجواء كوكب تاتوين، كلها حاضرة هنا، بحجمها الأصلي.

وعبر مجسمات صغيرة، صنعتها أيادي عشاق هذه السلسلة من كل بلدان العالم، وجمعها هذا المعرض الباريسي.

المسؤول عن معرض ستار وورز في باريس، ميكائيل تيمسيت: هذا لمعرض مكون من مجسمات مصنوعة بإتقان مذهل من قبل عشاق السلسة في منازلهم وورشهم الخاصة".

يضيف مسؤول المعرض وهو يشير بأصبعه إلى أحد المجسمات المعروضة: "هذا المجسم ارتفاعه 5 أمتار صنعه ميكانيكي سيارات .. كل ما ترونه في المعرض ليس من منتجات الماركة التجارية".

حرب النجوم التي ابتكرها جورج لوكاس لا تقتصر على الأفلام التسعة الأصلية. بل تجاوزت ذلك إلى إنتاج المسلسلات والكتب والعاب الفيديو وغيرها لتكون بذلك من أغلى العلامات التجارية في العالم وأكثرها انتشارا بين أجيال مختلفة الأعمار والأذواق.

مسرح أحداث حرب النجوم يطال كواكب بعيدة ومخلوقات فضائية في كون خيالي. تروي حكاياتتها صراع الخير والشر بحبكة مطبوعة بخيال جامح تبرز قيم الشجاعة والصداقة والحب، أحدثت ثورة في تقنيات التصوير وباتت مسلسلات الخيال العلمي تستلهم منها.

كما أنها كانت سباقة في تحويل ظاهرة ثقافية عالمية إلى ظاهرة تجارية، عبر بيع مجسمات وقمصان وألعاب تحمل اسم هذه العلامة التجارية.

رغم أن أول افلام سلسلة حرب النجوم يعود لىسبعينيات القرن الماضي، إلا أن قدرة مبدعيها على ابتكار تفاصيل عالم ساحر، منح أفلام حرب النجوم القدرة على الاستمرار في النجاح.