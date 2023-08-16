العالم اليوم - تراجع أغلب بورصات الخليج بضغط من بيانات صينية مخيبة للآمال

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 16 أغسطس 2023 02:17 مساءً - تراجعت أغلب بورصات الخليج في التعاملات المبكرة، الأربعاء، مقتفية أثر أسعار النفط والأسهم الآسيوية مع مواصلة تشكيل البيانات الاقتصادية الصينية المخيبة للآمال ضغطا على معنويات المستثمرين في ظل غياب تحفيز قوي من بكين.

وأظهرت بيانات رسمية اليوم الأربعاء أن أسعار المنازل الجديدة في الصين في يوليو انخفضت للمرة الأولى هذا العام، حيث فشل الدعم الجزئي للسياسة النقدية في دعم قطاع العقارات المتعثر مما زاد الضغط على السلطات لتقديم تحفيز أكثر قوة.

تحركات الأسهم

تراجع مؤشر السوق السعودي بنسبة 0.1 بالمئة بضغط من هبوط 1.1 بالمئة في سهم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية و0.6 بالمئة في سهم عملاق النفط أرامكو.

وتراجعت أسعار النفط، وهي محفز رئيسي لأسواق المال في الخليج، وواصلت هبوطا بلغ نحو واحد بالمئة في الجلسة السابقة إذ فاقت المخاوف المتعلقة بالمصاعب التي يواجهها الاقتصاد الصيني أثر تراجع المخزونات الأميركية.

ونزل المؤشر الرئيسي في دبي بنسبة 0.5 بالمئة مع نزول سهم شركة سالك للتعرفة المرورية 0.9 بالمئة وسهم بنك دبي الإسلامي 0.8 بالمئة.

وهبط مؤشر أبوظبي 0.3 بالمئة.

ولكن المؤشر القطري خالف التوجه العام وارتفع 0.1 بالمئة بدعم من صعود سهم شركة صناعات قطر بنسبة 0.8 بالمئة.