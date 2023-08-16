العالم اليوم - بعد الجدل.. أول تعليق من مصر على أزمة "طائرة زامبيا"

انتم الان تتابعون خبر بعد الجدل.. أول تعليق من مصر على أزمة "طائرة زامبيا" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 16 أغسطس 2023 03:22 مساءً - كشف مصدر مصري مطلع عن تفاصيل جديدة، بشأن الطائرة التي احتجزتها زامبيا وتحمل على متنها 5.6 مليون دولار نقدا، و602 عملة ذهبية، و5 بنادق بها 126 رصاصة.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ.ش.أ) الرسمية في مصر عن المصدر، قوله إن "الطائرة التي أثير الكثير من اللغط حول خروجها من مطار القاهرة باتجاه زامبيا خلال الساعات الأخيرة، هي طائرة خاصة حطت في مطار القاهرة (ترانزيت) في وقت سابق وخضعت للتفتيش".

وشدد المصدر على أنه "جرى التأكد من استيفاء الطائرة كافة قواعد السلامة والأمن التي تطبق على أعلى المستويات داخل كافة المطارات والموانئ المصرية".

وأكد أن "الطائرة لا تحمل الجنسية المصرية في الأساس".

وتطرق المصدر المصري للحديث عما أثير بشأن وجود طائرة أخرى احتجزتها السلطات الزامبية، بالقول إن "هذه الطائرة لم تعبر الأجواء المصرية من الأساس".

وأضاف أنه "يتم حاليا التنسيق على أعلى مستوى بين السلطات المصرية ونظيرتها في زامبيا للوقوف على حقيقة وملابسات الواقعة".

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