العالم اليوم - برغر كينغ تتخلى عن الطماطم في هذا البلد

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 16 أغسطس 2023 04:20 مساءً - في خطوة سبقتها إليها شركة ماكدونالدز، أعلنت سلسلة مطاعم برغر كينغ عدم إضافة شرائح الطماطم إلى الشطائر في الكثير من فروعها في الهند، وذلك بعد ارتفاع الأسعار إلى أربعة أمثالها، في أحدث مؤشر على زيادة تضخم أسعار الغذاء التي أضرت بالمستهلكين بشدة في أنحاء البلاد.

وعُلقت لافتات في فرعين لبرغر كينغ في الهند مكتوب عليها، "حتى الطماطم تحتاج إلى عطلة... لا نستطيع إضافة (شرائح) الطماطم إلى طعامنا".

كما أشارت سلسلة المطاعم الشهيرة إلى أمور مرتبطة بالجودة في تفسيرها لهذا العجز.

وتنضم سلسلة برغر كينغ، إحدى أكبر سلاسل الطعام في الهند، وتضم نحو 400 منفذ بيع، إلى العديد من فروع ماكدونالدز وصب واي، التي تخلت عن إضافة شرائح الطماطم إلى الوجبات في قوائم طعامها، إذ بلغ تضخم أسعار الغذاء في الهند الأسبوع الجاري أعلى مستوى له منذ يناير 2022.

كما ألغت السلسلة الأميركية أيضا، إضافة شرائج الجبن المجانية التي ظلت تقدمها لسنوات.

في ذات الوقت، حاولت سلسلة دومينوز للبيتزا، المنافسة لبرغر كينغ، خفض الأسعار لتتناسب مع المستهلكين المتعثرين إذ بلغ سعر البيتزا 0.60 دولارا، وهو أرخص سعر للبيتزا في العالم.

وجاءت أزمة الطماطم بالتزامن مع ارتفاع الأسعار بواقع 450 بالمئة، مسجلة أعلى ارتفاع لها فيما تشهد البلاد هطول أمطار موسمية ألحقت أضرارا بالمحاصيل وعرقلت سلاسل الإمداد، وإن كانت خفت حدتها قليلا منذ ذلك الحين.

وللتعامل مع أزمة الإمداد، بدأت الهند في استيراد الطماطم من نيبال، ونشرت شاحنات لتوزيع السلع الأساسية بأسعار أرخص في أنحاء البلاد، وتظهر منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، الصفوف الممتدة من الأشخاص الذين تجمعوا للشراء من الشاحنات.