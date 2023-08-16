العالم اليوم - للشهر الثالث.. صادرات النفط السعودية تتراجع في يونيو

انتم الان تتابعون خبر للشهر الثالث.. صادرات النفط السعودية تتراجع في يونيو من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 16 أغسطس 2023 04:20 مساءً - أظهرت بيانات من مبادرة البيانات المشتركة (جودي)، الأربعاء، أن صادرات السعودية من النفط الخام تراجعت لثالث شهر على التوالي في يونيو مسجلة أدنى مستوياتها منذ سبتمبر 2021.

وبلغ إجمالي صادرات المملكة من النفط الخام 6.8 مليون برميل يوميا في يونيو منخفضا حوالي 1.8 بالمئة من 6.93 مليون برميل يوميا في مايو.

وتقدم السعودية وغيرها من أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بيانات التصدير الشهرية لمبادرة البيانات المشتركة (جودي) التي تنشرها على موقعها الإلكتروني.

ولم يتغير إنتاج السعودية من النفط الخام في يونيو تغيرا يُذكر عن الشهر السابق وسجل 9.96 مليون برميل يوميا، بينما ارتفعت المخزونات بواقع 1.45 مليون برميل لتبلغ 149.69 مليون برميل.

وعالجت المصافي المحلية في يونيو 2.56 مليون برميل يوميا في يونيو، وهو عدد براميل أقل من مايو بواقع 28 ألف برميل يوميا، بينما زاد الحرق المباشر للنفط الخام بواقع 65 ألف برميل يوميا إلى 543 ألف برميل يوميا.

وهبطت صادرات البلاد من المنتجات النفطية بواقع 26 ألف برميل يوميا عن الشهر السابق إلى 1.35 مليون برميل يوميا في يونيو.

وأعلنت السعودية هذا الشهر أنها ستمدد الخفض الطوعي لإنتاج النفط بواقع مليون برميل يوميا لشهر ثالث ليشمل سبتمبر، مضيفة أن الخفض ربما يمدد إلى ما بعد ذلك أو يتم زيادة مقدار الخفض.

ورفعت المملكة أسعار سبتمبر لأغلب النفط الخام الذي تصدره إلى آسيا بعد الإعلان عن تمديد خفض الإنتاج.