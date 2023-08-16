العالم اليوم - لأول مرة.. سيدات إنجلترا إلى نهائي المونديال

انتم الان تتابعون خبر لأول مرة.. سيدات إنجلترا إلى نهائي المونديال من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 16 أغسطس 2023 04:20 مساءً - بلغت إنجلترا نهائي كأس العالم لكرة القدم للسيدات لأول مرة، بالفوز 3-1 على أستراليا صاحبة الضيافة، الأربعاء، لتضرب موعدا مع إسبانيا في نهائي أوروبي خالص.

وضعت إيلا تون إنجلترا في المقدمة بتسديدة هائلة في الدقيقة 36، لتسكت الجماهير المتحمسة البالغ عددها أكثر من 75 ألفا.

لكن سام كير قائدة أستراليا التي شاركت أساسية لأول مرة في هذه البطولة، أدركت التعادل بهدف مذهل من مجهود فردي، حيث ركضت من دون توقف قبل أن تطلق تسديدة لا تصد ولا ترد من 25 مترا في شباك إنجلترا في الدقيقة 64.

لكن دفاع أستراليا أخفق في التعامل مع كرة طويلة بعد 7 دقائق أخرى، لتضعها لورين هيمب في الشباك.

واقتربت كير من تسجيل التعادل، قبل أن تحسم أليسيا روسو النتيجة لإنجلترا بالهدف الثالث قبل 4 دقائق من النهاية، لترسل بطلة أوروبا للنهائي المقرر الأحد.

ومنذ البداية بدا واضحا أن منتخب إنجلترا بقيادة المدربة الهولندية سارينا فيخمان لديه خطة محددة لفرض إيقاعه بدنيا على أستراليا حيث ارتكب منتخب إنجلترا تسعة أخطاء في الشوط الأول ليحبط محاولات المنافس الهجومية.

وافتتحت إنجلترا التسجيل في الدقيقة 36 عندما شقت روسو طريقها قبل أن تمرر الكرة إلى الخلف لتسددها تون في الزاوية اليمنى العليا وتسجل هدفها الأول في البطولة.

وبدأت أستراليا الشوط الثاني بشكل واعد وضغطت بقوة على إنجلترا بحثا عن أي فرصة ونالتها بشكل رائع عندما استلمت كير الكرة في نصف ملعبها وركضت نحو المرمى وأطلقت صاروخا لا يمكن إيقافه في الزاوية اليسرى العليا من 25 مترا.

وأطلق مشجعو أستراليا العنان لفرحتهم بعد أن شاهدوا فتاتهم الذهبية تهز الشباك أخيرا في هذه البطولة لتشتعل الآمال في خوض النهائي.

لكن صاحبة الضيافة تأخرت بهدف آخر بعد أقل من 10 دقائق.

ولم يتم التعامل جيدا مع كرة طويلة من ميلي برايت مما سمح لهيمب بإنهاء سهل للكرة في الشباك لتتقدم إنجلترا.

وأنهت روسو أي أمل لأستراليا بتسديدة منخفضة لتصعد إنجلترا للنهائي.