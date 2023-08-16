العالم اليوم - "خطوة جريئة".. بكين تعزز وجودها في بحر الصين الجنوبي

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 16 أغسطس 2023 05:18 مساءً - يبدو أن الصين تبني مهبط طائرات في جزيرة متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي تطالب بها تايوان وفيتنام أيضا، وفقا لصور أقمار اصطناعية حللتها وكالة "أسوشيتد برس".

وجزيرة تريتون هي إحدى الجزر الرئيسية في مجموعة باراسيل، التي تقع على مسافة متساوية تقريبا من ساحل فيتنام وإقليم هاينان الصيني الموجود على جزيرة.

وتظهر صور الأقمار الاصطناعية من شركة "بلانيت لابز بي بي سي" التي حللتها "أسوشيتد برس" أعمال البناء في مهبط الطائرات، التي ظهرت لأول مرة في أوائل أغسطس.

سيكون طول المدرج، كما هو مخطط حاليا، أكثر من 600 متر، وهو طويل بما يكفي لاستيعاب الطائرات المروحية والطائرات المسيرة، لكن ليس الطائرات المقاتلة أو القاذفات.

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