اليابان تقدم مساعدات بقيمة مليونى دولار إلى هاواى بعد أضرار حرائق الغابات

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 16 أغسطس 2023 06:29 مساءً - قالت الحكومة اليابانية اليوم الأربعاء، إنها ستقدم 2 مليون دولار من المساعدات الإنسانية إلى هاواى للمساعدة فى الأضرار التى سببتها حرائق الغابات الأخيرة فى جزيرة ماوى.

وقال وزير الخارجية يوشيماسا هاياشي - فى تصريحات للصحفيين نقلتها وكالة الأنباء اليابانية "كيودو" إن المساعدة ستقدم من خلال منظمة الصليب الأحمر الأمريكية ومقرها الولايات المتحدة ومنظمة "جابان بلاتفورم" وهي منظمة غير ربحية مقرها طوكيو.

في غضون ذلك، أعلنت السلطات المحلية أن عدد قتلى حرائق الغابات بلغ 106 قتلى.

وتعد الحرائق التي اندلعت لأول مرة في الثامن من أغسطس أخطر كارثة طبيعية تشهدها الولايات المتحدة منذ حريق عام 1918 الذي أسفر عن مقتل المئات في ولاية مينيسوتا، وفقا لتقارير إعلامية أمريكية.

وقالت القنصلية العامة اليابانية في هونولولو إنها تعمل على تأكيد سلامة عدة مئات من المواطنين اليابانيين المقيمين في جزيرة ماوي، ولم تؤكد أي إصابات بين المواطنين اليابانيين.

وارتفعت حصيلة ضحايا حرائق الغابات فى جزيرة ماوى إحدى جزر هاواى إلى 106 أشخاص، ما يجعلها أكثر حرائق الغابات فتكا فى الولايات المتحدة منذ أكثر من قرن.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأربعاء، أن من بين الضحايا أربعة من أفراد أسرة واحدة، حيث لقوا مصرعهم بينما كانوا يحاولون الفرار من ألسنة اللهب، فيما من المتوقع أن ترتفع حصيلة القتلى في ماوي حيث دمرت مئات المنازل، وتواصل أطقم الإغاثة البحث عن جثامين الضحايا بين الحطام المتفحمة.

وفى وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه وزوجته جيل بايدن، سيزوران هاواي على الرغم من عدم تحديد جدول زمني للقيام بذلك وسط انتقادات يواجهها بسبب الاستجابة لحرائق الغابات التي دمرت جزيرة ماوي.

ونقلت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية عن بايدن قوله "سنسافر أنا وزوجتي جيل إلى هاواي بأسرع ما يمكن".

وأضاف الرئيس الأمريكي "لكني أريد أن أذهب، وأنا على يقين من أن لدينا كل ما يحتاجون إليه. نريد أن نتأكد من أننا لا نعطل جهود التعافي الجارية"، ووصف حرائق الغابات بأنها "مدمرة" وأشار إلى أنه في حين أودت بحياة 99 شخصًا، إلا أنها تعد حتى الآن أكثر حرائق الغابات فتكًا في الولايات المتحدة منذ قرن، وطمأن بايدن مسؤولي هاواي بأنها ستحصل على كل ما تحتاجه من الحكومة الفيدرالية.

وقال مسؤولو مقاطعة ماوي، بحسب ما أوردت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية إن عمليات البحث والإنقاذ جارية، ومن المتوقع أن يرتفع عدد القتلى.

وأكد المسؤولون أن فرق الإطفاء تواصل مكافحة الحرائق في الجزيرة.

يأتي ذلك بعد أن دمرت حرائق الغابات التي اجتاحت الجزيرة الأسبوع الماضي مدينة لاهاينا التاريخية الواقعة على جزيرة ماوي.

وفتح المدعي العام في هاواي تحقيقًا في الاستجابة لحرائق الغابات، قائلاً إن مكتبها سيجري "مراجعة شاملة" لـ "اتخاذ القرارات الحاسمة والسياسات الدائمة" قبل الحرائق وأثناءها وبعدها.