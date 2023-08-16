الأمم المتحدة تنشر قوات من حفظ السلام لمواجهه هجمات المسلحين بالكونغو الديمقراطية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 16 أغسطس 2023 06:29 مساءً - أفاد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة أنه تم نشر قوات لحفظ السلام فى مقاطعة إيتورى فيما تواصل بعثة حفظ السلام دعم الجهود المبذولة لحماية المدنيين وسط الهجمات المتزايدة التى تشنها الجماعات المسلحة.

ولفت المتحدث الأممي أن مجموعة مسلحة نصبت كمينا على جسر تشارو على بعد حوالي 24 كيلومتراً من منطقة دجوجو مشيرا إلى أن هذا هو ثالث بلاغ ضد العنف من المجموعات المسلحة فى المنطقة خلال أسبوع حيث تدخلت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وقامت بعمل دوريات أمنية فى المنطقة.

كانت السلطات المحلية فى الكونغو الديمقراطية أعلنت منذ أيام قليلة إن جماعة مسلحة بالبنادق والمناجل، قتلت ما لا يقل عن 10 أشخاص فى أعمال عنف جنوب غربى البلاد.

وقال المتحدث باسم الحكومة الإقليمية، أديلارد نكيسي، إن جماعة مسلحة تعرف باسم "موبوندو" هاجمت المدنيين، وأحرقت عدة منازل في قرية "إيبونجي" على بعد يزيد قليلاً عن 230 ميلاً (370 كيلومترًا) جنوب العاصمة كينشاسا.

وأضاف أن عناصر الميليشيا - الذين فروا إلى الأدغال - قيدوا وخطفوا عدداً غير معروف من الأشخاص، بينما أرسلت حكومة الإقليم قوات دفاع وأمن لاستعادة الأمن فى المنطقة، حسبما أوردت شبكة "ايه بى سى نيوز" الأمريكية .