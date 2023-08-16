الأمم المتحدة: وضع السودان يخرج عن السيطرة

الأمم المتحدة: وضع السودان يخرج عن السيطرةحذرت الأمم المتحدة من خطورة استمرار الحرب المستعرة في السودان منذ أربعة اشهر مع فرار نحو مليون شخص إلى الدول المجاورة، ومعاناة السكان في الداخل من نفاد الغذاء وموت بعضهم بسبب غياب الرعاية الصحية.

وألحق القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع دماراً كبيراً في العاصمة الخرطوم، وتسبب في وقوع هجمات بدوافع عرقية في دارفور، وهو ما يهدد بإدخال السودان في حرب أهلية طويلة الأمد وزعزعة استقرار المنطقة.

وقالت وكالات الأمم المتحدة في بيان مشترك ان "الوقت ينفد أمام المزارعين لزراعة المحاصيل التي ستطعمهم هم وجيرانهم. الإمدادات الطبية شحيحة. الوضع يخرج عن السيطرة".

من جهتها قالت المنظمة الدولية للهجرة في تحديث أسبوعي، إن الحرب تسببت في فرار مليون و17 ألفا و449 شخصاً من السودان إلى الدول المجاورة التي يعاني الكثير منها بالفعل من تأثير الصراعات أو الأزمات الاقتصادية، في حين يُقدر عدد النازحين داخل السودان بثلاثة ملايين و433 ألفا و25 شخصاً.

وبدأ الصراع في 15 أبريل بسبب التوتر المرتبط بالتحول المزمع للحكم المدني، وهو ما عرض المدنيين داخل العاصمة وخارجها إلى معارك وهجمات بشكل يومي.

ويواجه الملايين الذين بقوا في الخرطوم ومدن بمنطقتي دارفور وكردفان عمليات نهب على نطاق واسع وانقطاعات طويلة الأمد للكهرباء والاتصالات والمياه.