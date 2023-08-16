الرئيس الأوكراني: الهجمات الروسية على المواني تهديد للأمن الغذائي العالمي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 16 أغسطس 2023 10:27 مساءً - ندد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، بالضربات الروسية على مواني بلاده، باعتبارها تهديد للأمن الغذائي العالمي، بعد ليلة أخرى من الهجمات، والتي تعود بالضرر على صوامع تخزين الحبوب والبنية التحتية للمواني.

وقال زيلينسكي في خطابه اليومي، إن روسيا استهدفت البنية التحتية التي تضمن ليس فقط أمننا الغذائي العالمي، ولكن أيضًا أمننا الغذائي العالمي المشترك، مضيفًا أن كل هجوم روسي عليها يمثل ضربة لأسعار الغذاء العالمية، وضربة للاستقرار الاجتماعي والسياسي في إفريقيا وآسيا ـ وفقا لما جاء في وكالة الأنباء "رويترز".

وكان حاكم أوديسا الأوكراني، أوليه كيبر، قد أعلن في بيان اليوم الأربعاء، أن صوامع الحبوب الزرعية والمخازن، تضررت بشدة إزاء هجمات الطائرات المسيرة الروسية على أحد مواني نهر الدانوب في أوكرانيا، والذي أضر ببنية المواني.