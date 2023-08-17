العالم اليوم - بخطاب ناري.. مرتضى منصور يكشف موقفه من رحيل زيزو عن الزمالك

انتم الان تتابعون خبر بخطاب ناري.. مرتضى منصور يكشف موقفه من رحيل زيزو عن الزمالك من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 17 أغسطس 2023 04:27 صباحاً - نشر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، الخطاب الرسمي الذي بعثه نادي الشباب السعودي، للتعاقد مع أحمد سيد زيزو.

وقال مرتضى منصور في منشور على حسابه في "فيسبوك": "هذا الخطاب وصل نادي الزمالك وحضر إلى النادي الاستاذ المحترم والد الكابتن زيزو وطلب رحيل نجله إلا أن أحمد مرتضى رحب بالرجل وأبلغه رفض العرض السعودي أو أي عرض لرحيل زيزو".

وأضاف أن "هذا الرأي هو رأي أمير مرتضى المشرف على فريق الكرة هو الآخر الذي أبلغ به مجلس الإدارة من خلال محادثة تليفونية حتى ولو وصل العرض لمليار جنيه".

وتابع: "انفعل الرجل المحترم وهذا حقه لأنه نظر إلى مصلحة نجله وتناسى أن الملايين التي تعشق الزمالك وبعده زيزو مصلحتها أن يكمل زيزو باقي عقده وانصرف الرجل المحترم".

وأشار إلى "فوجئنا بترويج إشاعات وأخبار كاذبة كالعادة من اللجان المأجورة تروج بأن مجلس الإدارة وافق على بيع زيزو بمبلغ 6 مليون دولار لنادي سعودي".

واختتم قائلا: "ياريت تتصلوا بالرجل المحترم والد زيزو ليؤكد لكل الكاذبين المتربصين صدق كل ما ذكرته في هذا البيان وأخيرا كفاية مفيش لا نادي ولا أي مسؤول فيه يتحمل كل هذه الحروب القذرة. ارحموا ناديكم لو فعلا أنتم زملكاوية ولكن أشك. أنتم مجموعة مرتشين مأجورين".

ولعب زيزو 49 مباراة مع الزمالك بمختلف البطولات خلال الموسم الماضي، سجل خلالها 24 هدفا وصنع 19 آخرين، كما خاض 29 مباراة دولية مع منتخب مصر، سجل فيها هدفين.

جدير بالذكر أن عقد زيزو الحالي مع الزمالك مستمر حتى عام 2025، ولا يوجد فيه شرط جزائي، وفقما ذكر موقع "في الجول".