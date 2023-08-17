العالم اليوم - وزير الخارجية الإيراني يزور السعودية الخميس

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كان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان قد التقى في يونيو بمسؤولين إيرانيين في طهران في أول زيارة يقوم بها إلى هناك بعد استئناف العلاقات الدبلوماسية في مارس الماضي.

وتوصلت السعودية وإيران في مارس لاتفاق بوساطة صينية على استئناف العلاقات الدبلوماسية.