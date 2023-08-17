العالم اليوم - وزير الخارجية الإيراني يزور السعودية الخميس

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 17 أغسطس 2023 10:19 صباحاً - أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني أن وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان سيزور السعودية الخميس.
كان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان قد التقى في يونيو بمسؤولين إيرانيين في طهران في أول زيارة يقوم بها إلى هناك بعد استئناف العلاقات الدبلوماسية في مارس الماضي.
وتوصلت السعودية وإيران في مارس لاتفاق بوساطة صينية على استئناف العلاقات الدبلوماسية.
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