العالم اليوم - هجوم "مشبوه" على بلدة لتخصيب اليورانيوم في سيبيريا

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 17 أغسطس 2023 10:19 صباحاً - أعلن جهاز الأمن الاتحادي الروسي، الخميس، إحباط محاولة هجوم على محطات اتصالات في بلدة زيلينوغورسك المشهورة بتخصيب اليورانيوم في منطقة كراسنويارسك بسيبيريا.

وقال الجهاز إنه احتجز شخصين ينتميان إلى جماعة تعرف باسم (مواطني يو.إس.آر.آر)، كانا يخططان لتفجير محطات اتصالات تابعة لشركة روستليكوم الحكومية للاتصالات وشركة ترانستليكوم للاتصالات. ويطلق اسم جماعة (مواطني يو.إس.آر.آر) على جماعات مختلفة وصنفتها وزارة العدل الروسية متطرفة في 2022. وزيلينوجورسك بلدة يقطنها ما يزيد قليلا على 65 ألف مواطن في منطقة كراسنويارسك في سيبيريا، وتمارس منذ عصر الاتحاد السوفيتي أنشطة تخصيب يورانيوم لصالح البرنامج النووي الروسي. ولا تزال زيلينوغورسك بلدة مغلقة يحتاج دخولها إلى تصريح خاص.

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