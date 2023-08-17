العالم اليوم - إعدام أميركي في السعودية أدين بقتل والده المصري

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 17 أغسطس 2023 10:19 صباحاً - نفذت وزارة الداخلية السعودية، الأربعاء، حُكم الإعدام بحق رجل يحمل الجنسية الأميركية بعدما أدانته بتعذيب وقتل والده المصري.

وذكرت وزارة الداخلية السعودية أن الجاني بيشوي شريف ناجي نصيف (أميركي الجنسية) أقدم على قتل والده (مصري الجنسية)، وذلك بضربه بقبضة يده على وجهه عدة مرات ضرباً عنيفاً وخنقه بيديه حتى فارق الحياة، ثم التمثيل به بعد قتله.

وأوضحت الداخلية أن الجهات الأمنية قبضت على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته.

وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه.

ونُفّذت عقوبة الإعدام بحقّ القاتل في منطقة الرياض، وفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وبحسب واس فإنّ محكمة دانت نصيف الذي لم يُذكر عمره، بضرب وخنق والده المصري حتى الموت والتمثيل بجثته، وبتعاطي مخدّرات والشروع في قتل شخص آخر.