العالم اليوم - القتال يحتدم.. أوكرانيا تعزز تقدمها في هذه الجبهة

انتم الان تتابعون خبر القتال يحتدم.. أوكرانيا تعزز تقدمها في هذه الجبهة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 17 أغسطس 2023 01:23 مساءً - أعلن الجيش الأوكراني، الخميس، تحقيق مزيد من المكاسب في هجومه المضاد على القوات الروسية عند الجبهة الجنوبية الشرقية، وذلك بعد يوم من إعلان تحرير قرية كانت تمثل نقطة قوة لروسيا.

وقال الجيش إن القوات الأوكرانية أحرزت تقدما إلى الجنوب من أوروزخين، وهي قرية في منطقة دونيتسك قالت كييف الأربعاء إنها استعادت السيطرة عليها في الوقت الذي تحاول فيه بناء زخم لتقدمها جنوبا في المناطق المحتلة باتجاه بحر آزوف.

وأوروزخين أول قرية تعلن كييف استعادتها منذ 27 يوليو، وهو فارق زمني يشير إلى التحدي الذي تواجهه كييف في سعيها للتقدم عبر خطوط دفاع روسية كثيفة الألغام دون دعم جوي قوي.

وتقع القريةعلى بعد 100 كيلومتر تقريبا غربي مدينة دونيتسك التي تسيطر عليها روسيا.

وقال المتحدث العسكري في الجيش الأوكراني أندريه كوفاليوف في تصريحات بثها التلفزيون الوطني "في اتجاه جنوبي أوروزخينن حققت القوات الاوكرانية نجاحا".

كما قال كوفاليوف إن هناك قتالا عنيفا في منطقة خاركيف بشمال شرق البلاد وحول قرية في الشرق ليست بعيدة عن باخموت، المدينة التي احتلتها القوات الروسية في مايو بعد صراع مميت استمر لأشهر.

وتابع: "نفذ العدو عمليات هجومية فاشلة في منطقة سينكيفكا في منطقة خاركيف وبودانيفكا في دونيتسك، تدور معارك عنيفة هناك".

وأضاف: "تواصل القوات الدفاعية الأوكرانية تنفيذ عمليات هجومية جنوبي باخموت".