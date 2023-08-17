العالم اليوم - مورغان ستانلي يخفض توقعاته للنمو في الصين إلى 4.7% في 2023

انتم الان تتابعون خبر مورغان ستانلي يخفض توقعاته للنمو في الصين إلى 4.7% في 2023 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 17 أغسطس 2023 01:23 مساءً - انضم مورغان ستانلي إلى مجموعة من البنوك وشركات الوساطة الكبرى في تخفيض توقعات نمو الاقتصاد الصيني لهذا العام بعد سلسة من البيانات المخيبة للآمال ومخاوف بشأن قطاع العقارات المتعثر هناك.

وتفيد مذكرة أصدرها البنك، الأربعاء، أنه يتوقع حاليا نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين 4.7 بالمئة هذا العام انخفاضا من توقعه السابق نموا يبلغ خمسة بالمئة. كما خفض توقعه لنمو الناتج الإجمالي المحلي لعام 2024 إلى 4.2 بالمئة من 4.5 بالمئة.

وخفض بنك جيه.بي مورغان هذا الأسبوع توقعات النمو للناتج المحلي الإجمالي في الصين للعام الجاري إلى 4.8 بالمئة من خمسة بالمئة بينما خفض باركليز التوقع إلى 4.5 بالمئة.

وحددت بكين النمو المستهدف لاقتصاد البلاد هذا العام بنحو خمسة بالمئة.

وقال خبراء اقتصاد في مذكرة مورغان ستانلي إن تخفيض توقعات النمو جاء بسبب عوامل منها التنبؤ بتباطؤ حاد في الانفاق الرأسمالي ومشكلات قطاع العقارات بما سيكون له تبعات على الاستهلاك.

ويعاني قطاع العقارات الصيني من نقص حاد في السيولة منذ أواخر 2021 عندما انهارت مجموعة إيفرغراند وتسبب انهيارها في سلسلة من حالات العجز عن سداد الديون.