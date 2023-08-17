تحطم طائرة صغيرة على متنها 8 في ماليزيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 17 أغسطس 2023 02:27 مساءً - قالت هيئة الطيران المدني في ماليزيا إن طائرة صغيرة على متنها ثمانية أشخاص تحطمت، اليوم الخميس، في ولاية سيلانجور بالبلاد.

وقال رئيس هيئة الطيران المدني في بيان إن حالة الركاب الستة وفردي الطاقم غير مؤكدة بعد وإن هناك مهمة بحث وإنقاذ جارية.

وقال الرئيس التنفيذي في بيان إن الطائرة تحطمت قرب بلدة إلمينا بعد إقلاعها من جزيرة لانكاوي وفي طريقها إلى مطار السلطان عبد العزيز شاه في ولاية سيلانجور.

وأضاف «ستة ركاب وطاقم طيران من فردين كانوا على متن الطائرة إجمالا، ولم يتم التأكد من حالتهم وقت الإعلان».