العالم اليوم - مصر.. إعادة فتح شاطئ بعد إغلاقه بسبب "قرش"

انتم الان تتابعون خبر مصر.. إعادة فتح شاطئ بعد إغلاقه بسبب "قرش" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 17 أغسطس 2023 03:22 مساءً - أعادت السلطات في مصر، الخميس، فتح شاطئ في مدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء، كانت قد أغلقته قبل يومين على خلفية ظهور سمكة قرش به، وذلك بعد التأكد من عدم وجود أي مخاطر من ارتياده، حسبما أكده مسؤول محلي لموقع "دوت الخليج".

وتفجرت حالة من الجدل بعد تداول مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، يرصد خروج سمكة قرش على أحد شواطئ المدينة المطلة على ساحل البحر الأحمر، التي تمثل مقصدا لمحبي الغوص والرياضات المائية.

الفيديو تم تداوله على نطاق واسع، وتخوف البعض من تكرار ما حدث في الغردقة في شهر يونيو الماضي، حينما قتلت سمكة قرش شابا روسيا.

وقال مسؤول محلي لموقع "دوت الخليج"، إن الأجهزة المعنية بمحافظة جنوب سيناء وبالتنسيق مع ووزارة البيئة تعاملت مع الموقف، وأغلقت الشاطئ المذكور احترازيا واستباقيا، مع تعليق الأنشطة به منذ الثلاثاء لحين قيام المتخصصين برصد حركة القروش في المنطقة والتأكد من ابتعادها عن الشاطئ".

وأشار المسؤول إلى أن "الرصد أكد عدم وجود أي مخاطر في شواطئ دهب، ومن ثم أعيد فتح الشاطئ صباح الخميس".

تصريحات الباحث بمعهد علوم البحار في مصر أشرف صديق، لموقع "دوت الخليج":