العالم اليوم - أغرب عملية تهريب.. رجل يخبئ 14 ثعبانا حيّا داخل ملابسه

انتم الان تتابعون خبر أغرب عملية تهريب.. رجل يخبئ 14 ثعبانا حيّا داخل ملابسه من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 17 أغسطس 2023 03:22 مساءً - حاول رجل تهريب 14 ثعبانا حيا عبر الحدود الصينية عن طريق حشوها داخل جيوبه، في واحدة من أغرب محاولات التهريب.

وتم القبض على الرجل في ميناء فوتيان، وهو مدخل على الحدود بين البر الرئيسي للصين وهونغ كونغ.

ولاحظ مسؤولو الجمارك على الجانب الصيني من الحدود، أن الرجل يبدو متوترا وتجنب الاتصال بالعين معهم.

وطلبوا فحص متعلقاته وانتهى بهم الأمر بالعثور على 14 ثعبانا ملفوفا في ملابسه.

ووضعت الثعابين داخل حاويات بلاستيكية وسلمت للسلطات.

وكانت ثلاثة من الثعابين عبارة عن ثعابين ملكية، وهي من الأنواع الإفريقية المدرجة على أنها "شبه مهددة" في القائمة الحمراء للاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة.

يشترط القانون على جميع الحيوانات المنقولة داخل وخارج الصين أن تخضع للحجر الصحي وتفتيشها أولاً.

ولم يتضح بعد ما إذا كان الرجل متهما بأي شيء.