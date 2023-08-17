قوات الاحتلال تقتحم سجن النقب بوحشية

قوات الاحتلال تقتحم سجن النقب بوحشيةقالت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية بأن وحدات كبيرة من قوات القمع الصهيونية اقتحمت، اليوم الخميس، قسم "3" في سجن النقب، وشرعت بعمليات نقل للأسرى القابعين فيه، وسط حالة من التوتر الشديد.

وقالت الهيئة في بيان مشترك مع نادي الأسير، إن هذا الاقتحام يأتي بعد سلسلة اقتحامات شهدتها أقسام النقب، وكان آخرها قبل عدة أيام في قسم "26".

وحمّلت هيئة الأسرى ونادي الأسير إدارة سجون العدو المسؤولية الكاملة عن مصير الأسرى في سجن النقب.

وفي السياق شرعت قوات العدو الصهيوني اليوم الخميس، بعمليات تفكيك لمنشآت سكنية في خربة حمصة التحتا في الأغوار الشمالية.

وأكد مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس معتز بشارات لوكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات العدو فككت مسكن يعود ملكيته للمواطن جعفر عبد الباسط بشارات واستولت عليه، وهو عبارة عن كرفان مقدم من مؤسسات دولية، بعد قيام سلطات العدو بهدم مسكنه الأصلي خلال الشهر الماضي.