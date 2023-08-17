العالم اليوم - الإعلامي المتميز صهيب شراير ينضم إلى "دوت الخليج"

انتم الان تتابعون خبر الإعلامي المتميز صهيب شراير ينضم إلى "دوت الخليج" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 17 أغسطس 2023 04:20 مساءً - أعلنت "دوت الخليج" انضمام الإعلامي البارز صهيب شراير إلى فريق عملها كمقدم للبرامج والنشرات الإخبارية، ليظهر عبر منصات القناة ابتداء من شهر سبتمبر المقبل.

ويمثل انضمامه إضافة متميزة إلى نخبة الكوادر الإعلامية العربية على مستوى المؤسسة، نظرا لسمعته الموثوقة وشخصيته المؤثرة في المشهد الإعلامي العربي.

ويؤكد هذا التعيين التزام "دوت الخليج" باستقطاب أبرز الكفاءات على مستوى المنطقة، في خطوة تعزز مكانتها كوجهة للتميز في قطاع الإعلام، مدفوعة برؤيتها الرامية لأن تكون المنصة الأكثر ابتكارا في تقديم الخبر الموثوق والمحتوى المتنوع لمواكبة جمهور المستقبل. كما تسعى القناة من خلال نهجها الرقمي وتبني التقنيات العالمية المتطورة إلى توفير بيئة عمل إبداعية تثري تجربة الجمهور بالمحتوى المبتكر.

وبهذا الصدد، قال عبده جادالله مدير الأخبار في "دوت الخليج" : "نثق بأن خبرة صهيب شراير وحضوره الإعلامي المتميز سيكونان إضافة إلى المستوى الرفيع الذي نقدمه من المحتوى الإعلامي والتغطية الشاملة. ويسرنا انضمام صهيب إلى فريقنا المتكامل الذي يضم أكثر من 400 صحفي وإعلامي بما فيهم نخبة من الكوادر الإعلامية من أصحاب الخبرات والمؤهلات".

ومن جانبه قال شراير: "يعتبر انضمامي إلى فريق دوت الخليج بداية رحلة جديدة ستثري مسيرتي المهنية، بالنظر إلى مكانة القناة الرائدة كمنصة إعلامية مرموقة وتمتلك حضوراً لافتاً في قلب أحداث الوطن العربي، وتلبي أفضل المعايير المهنية من خلال ما تقدمه من أخبار دقيقة وشاملة وتحليلات عميقة وتغطيات حصرية لآخر المستجدات العالمية والإقليمية".

وأضاف: "أتطلع إلى المساهمة مع فريق الأخبار بإحداث تأثير إيجابي وملهم من خلال الارتقاء بجودة المحتوى، وتلبية تطلعات الجمهور، ومواكبة التطورات المتغيرة على الساحة الإعلامية، بما يعزز مكانة القناة الرائدة في المشهد الإعلامي".

وأثبت شراير قدراته الإعلامية عبر منصبه السابق كمقدم أخبار وبرامج لدى قناة "العربية" في العديد من التغطيات الحصرية لأهم الأحداث السياسية حول المنطقة والعالم على مدار سنوات عديدة، بعد أن اكتسب خبرة واسعة في عالم الصحافة والإذاعة والتلفزيون طوال مسيرته المهنية التي تمتد لأكثر من عقدين من الزمن.

وعمل شراير قبل دخوله مجال التقديم التلفزيوني مراسلاً لدى "صحيفة الجيل" في الجزائر، قبل انتقاله إلى عالم الراديو لدى "الإذاعة الثقافية -الجزائر"، ثم عمل مقدم أخبار وبرامج في "إذاعة الجزائر الدولية" حيث حصل على جائزة الميكروفون الذهبي كأفضل مقدم نشرات إخبارية في الجزائر، وذلك قبل ظهوره الأول على شاشة "التلفزيون الجزائري".

يحمل شراير شهادة بكالوريوس في الإعلام من جامعة الجزائر، وشهادة ماجستير في الصحافة من المدرسة العليا للصحافة والتواصل في باريس.