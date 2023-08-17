العالم اليوم - رئيس مطار رفيق الحريري: نعمل بالمولدات ونأمل عودة الكهرباء

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 17 أغسطس 2023 04:20 مساءً - تداولت منصات التواصل الاجتماعي في لبنان خلال الساعات الماضية، صورا ومقاطع فيديو عن انقطاع التيار الكهربائي عن مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، الذي يشهد حاليا حركة مسافرين نشطة خلال موسم الصيف تزامنا مع عودة المغتربين.

وفي اتصال مع مدير عام الطيران المدني رئيس المطار فادي الحسن، كشف لموقع "دوت الخليج"، الخميس، أن "الأمور في المطار تسير على ما يرام حتى اللحظة، على أمل أن يعود التيار الكهربائي بسرعة".

ونفى الحسن "صحة المعلومات والصور المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي، عن إطفاء الإضاءة وأجهزة التكييف داخل قاعات المطار".

ويغرق لبنان منذ مساء الأربعاء في الظلام، بعد توقف محطتي الكهرباء الرئيسيتين شمالي وجنوبي البلاد، نتيجة نقص السيولة المالية اللازمة لتشغيلهما.

وأضاف المسؤول: "نحن في حالة طوارئ وصلنا لها اليوم (الخميس)، ونشغل المطار على الطاقة المتوفرة من المولدات الخاصة كي تستمر وتيرة العمل على ما كانت عليه قبل أزمة الكهرباء".

وقال: "لا يمكن لأي مطار في العالم أن يعمل على المولدات الكهربائية الخاصة لفترة طويلة. الحل عودة التيار في أسرع وقت ممكن".

ومن جهة أخرى، كشف مصدر في طيران الشرق الأوسط لموقع "دوت الخليج"، أن الصور المنشورة للمطار مطفأ الأضواء على منصات التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية "قديمة ولا تعبر عن واقع الحال الآن".

وأضاف المصدر: " المطار يعمل حاليا بأربعة مولدات ضمن خطة الطوارئ، كما أن شركة خطوط طيران الشرق الأوسط تملك كذلك مولداتها الخاصة التي تؤمّن لها استمرارية العمل مع الخطوط العالمية ومواعيد الإقلاع والهبوط".

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي صرح، بعد فشل عقد الجلسة التشريعية لمجلس النواب وعدم اكتمال نصابها، أنه توصل إلى حل مؤقت تدفع من خلاله الحكومة قسما من الأموال المستحقة للشركة الخاصة "برايم ساوث" المشغلة لمعملي الزهراني ودير عمار الحراريين.

ويؤمّن المعملان الطاقة الكهربائية لعدد من المؤسسات الرسمية الأساسية في البلاد، ومنها المطار.

وقال ميقاتي إن الحكومة ستدفع بحد أدنى 7 ملايين دولار، من أصل أكثر من 70 مليون دولار مستحقة للشركة المشغلة على شركة كهرباء لبنان.