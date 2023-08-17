العالم اليوم - عمال مطار غاتويك ببريطانيا يلغون إضرابا بعد تعديل عرض للأجور

انتم الان تتابعون خبر عمال مطار غاتويك ببريطانيا يلغون إضرابا بعد تعديل عرض للأجور من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 17 أغسطس 2023 05:18 مساءً - أعلنت نقابة "يونايت" العمالية في بريطانيا، الخميس، أن عمال المناولة الأرضية في مطار غاتويك، علقوا إضرابا كان مقررا في نهاية الأسبوع الجاري، بعد أن تلقى العاملون في شركة "ريد هاندلينغ" عرضا معدلا للأجور.

وقالت النقابة في بيان "سيقرر أعضاؤنا الآن ما إذا كان الاتفاق المطروح على الطاولة يوافق توقعاتهم".

وأضافت أن الإضرابات المستقبلية المقرر إجراؤها من يوم الجمعة 25 أغسطس وحتى الاثنين 28 من الشهر نفسه ستتم إذا رفض العمال عرض الأجور.

وكانت النقابة سابقا، قد لفتت إلى «مستويات متفاوتة في الأجور بين العمال، علماً بأن معظمهم يتقاضى في المتوسّط أقلّ من 12 جنيهاً في الساعة، بالرغم من طبيعة عملهم الصعبة جداً، والدقيقة على المستوى الأمني».

وقالت إنه خلال جائحة كوفيد-19، «قام العديد من الشركات العاملة في مطار غاتويك بتسريح موظفين على نطاق واسع، فيما قلّصت نسبة الأجور وشروط العمل لدى آخرين».

وتزايدت الإضرابات بسبب تدني الأجور في قطاعات عدة في الأشهر الأخيرة في المملكة المتحدة، متأثرةً بأعلى معدّل تضخّم في مجموعة السبع.

وتجلى ذلك خصوصاً في المطارات ولدى عمال البريد والسكك الحديد، ومقدمي الرعاية الصحية.