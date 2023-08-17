العالم اليوم - بلومبرغ: الصين تطلب من البنوك المحلية زيادة دعم اليوان

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 17 أغسطس 2023 05:18 مساءً - طلبت السلطات الصينية من البنوك المملوكة للدولة تكثيف التدخل في سوق العملات هذا الأسبوع، في محاولة للحد من تقلب اليوان، وفقًا لما نقلته بلومبرغ عن أشخاص مطلعين على الأمر.

ويفكر كبار المسؤولين أيضًا في استخدام أدوات مثل خفض متطلبات احتياطي النقد الأجنبي للبنوك، لمنع الانخفاض السريع في قيمة العملة، وأضافوا أن الطلب جاء في الوقت الذي انخفض فيه اليوان نحو 7.35 مقابل الدولار، وهو المستوى الذي تراقبه القيادة العليا بشكل وثيق.

وقال الأشخاص الذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم، إن السلطات تتحقق أيضًا مما إذا كانت الشركات المحلية قد ساعدت في تسريع انخفاض اليوان من خلال إجراء صفقات مضاربة عليه.

ساد شعور من الحذر في أسواق الصين هذا الأسبوع، على الرغم من سعي بكين لتعزيز المعنويات بإجرائها خفضا مفاجئا في أسعار الفائدة، وضخ كميات كبيرة من النقد قصير الأجل إلى النظام المالي.

وعلى الرغم من هذه الإجراءات، تراجع اليوان المحلي إلى أدنى مستوياته منذ 2007، كما يقترب المؤشر الرئيسي للأسهم في هونغ كونغ من الدخول لسوق هابطة.

بنك الشعب الصيني، قال في تقرير سياسته النقدية، إن الصين ستمنع بحزم التقلب المفرط لليوان، وقال إن سوق الصرف الأجنبي يتماشى حاليًا مع الأساسيات.

وأكد البنك المركزي على أن صانعي السياسة الصينيين، لديهم الأدوات الصحيحة والخبرة والثقة، للحفاظ على "الأداء المنظم لسوق الصرف الأجنبي".

وقالت جانيت موي ، رئيسة تحليل السوق في شركة "RBC Brewin Dolphin"، "بينما تحاول السلطات توجيه إصلاح أقوى لليوان، لا تزال قوى السوق تعاكسها.. يبدو أن بنك الشعب الصيني على ما يرام بالنسبة للانخفاض التدريجي لقيمة اليوان. لكنه سيحارب التحركات الكبيرة والحادة".