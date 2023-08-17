العالم اليوم - أسهم أميركا تفتح مرتفعة بعد نتائج سيسكو

انتم الان تتابعون خبر أسهم أميركا تفتح مرتفعة بعد نتائج سيسكو من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 17 أغسطس 2023 06:22 مساءً - فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت مرتفعة الخميس بعد صدور نتائج إيجابية لشركة (سيسكو) بينما يقيم المستثمرون أحدث محضر اجتماع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) حول السياسات النقدية والذي أظهر أن معظم مسؤولي البنك يميلون إلى استمرار سياسة رفع أسعار الفائدة.

وارتفع المؤشر ​​داو جونز الصناعي 63.87 نقطة أو 0.18 بالمئة إلى 34829.61 نقطة عند الفتح.

وصعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 11.99 نقطة أو 0.27 بالمئة إلى 4416.32 نقطة، كما قفز المؤشر ناسداك المجمع 52.67 نقطة أو 0.39 بالمئة إلى 13527.30 نقطة.

وأظهرت بيانات صدرت عن وزارة العمل أن طلبات إعانة البطالة الأميركية قد انخفضت للأسبوع المنتهي في 12 أغسطس عن الفترة السابقة، وجاءت أقل بقليل من تقديرات داو جونز. كما أعلن الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا عن ارتفاع طفيف في مؤشر التصنيع في أغسطس.

وعانت الأسهم الأميركية خلال شهر أغسطس الحالي، حيث تتجه المتوسطات الرئيسية نحو خسارة أسبوعية جديدة، لتبقى المؤشرات في المنطقة السلبية لهذا الشهر.