العالم اليوم - وزير الخارجية السعودي يؤكد أهمية تعزيز التعاون مع إيران

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 17 أغسطس 2023 06:22 مساءً - أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، الخميس، أهمية تعزيز نطاق التعاون مع إيران.

جاءت تصريحات الأمير فيصل بن فرحان خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، الذي يزور الرياض حاليا.

ودعا وزير الخارجية السعودي إلى استمرار التشاور مع طهران خلال المرحلة المقبلة، كما دعا إلى "مرحلة جديدة" في العلاقات مع إيران.

وقال: "تناولنا عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

وأكد لنظيره الإيراني تطلع السعودية لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وثمّن قرار إيران دعم ترشيح المملكة العربية السعودية لاستضافة المعرض الدولي "إكسبو 2030".

وتابع: "يأتي لقاؤنا اليوم استمرارا للخطوات المتخذة تجاه تنفيذ اتفاق استئناف العلاقات الدبلوماسية، وما يمثله من محطة مفصلية في تاريخ البلدين ومسار الأمن الإقليمي".

بدوره، وصف عبد اللهيان المحادثات التي أجراها في السعودية بأنها مثمرة، وقال: "العلاقات مع السعودية تسير في الاتجاه الصحيح وتشهد تقدما".

وشدد على أن الرياض وطهران عازمتان على تطوير العلاقات في كل المجالات، مضيفا: "نعمل على اعتماد النهج الصحيح في العلاقات مع دول المنطقة".

وتابع: "المحادثات في السعودية شملت القضية الفلسطينية باعتبارها القضية الأساسية للعالم الإسلامي".

وكشف أن الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي سيزور السعودية قريبا.