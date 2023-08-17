العالم اليوم - أميركا ستفرض رسوم إغراق على أحد أنواع الصلب من هذه الدول

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 17 أغسطس 2023 07:20 مساءً - قالت وزارة التجارة الأميركية، الخميس، إنها ستفرض رسوما أولية لمكافحة الإغراق على الصلب المطلي بالقصدير، المستورد من الصين وألمانيا وكندا، وذلك لحماية الشركات المحلية.

واقترحت الوزارة، فرض رسوم أولية لمكافحة الإغراق بنسبة 122.5 بالمئة، على ألواح الصلب المطلي بالقصدير المستورد من الصين، و 7.02 بالمئة على ذات المنتج من ألمانيا و 5.29 بالمئة على واردات كندا.

ويستعمل هذا النوع من الصلب في صناعة عدة منتجات منها علب الطعام والطلاء.

واستثنت الوزارة، الواردات من بريطانيا وهولندا وكوريا الجنوبية وتركيا وتايوان.

في المقابل اعترض معهد مصنعي العلب على القرار، قائلا إنه سيؤدي لارتفاع تكاليف المواد وأسعار المواد الغذائية في وقت يظل فيه التضخم مرتفعًا، ذلك لأن صانعي الصلب الأميركيين، ينتجون حاليًا أقل من نصف الألواح المطلوبة لتصنيع العلب محليًا.