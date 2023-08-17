ألف أسير فلسطيني يبدأون إضرابهم عن الطعام

ألف أسير فلسطيني يبدأون إضرابهم عن الطعامأعلن مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين، مساء اليوم الخميس، أن ما يقارب 1000 أسير فلسطيني من كافة سجون العدو سيبدؤون الإضراب المفتوح عن الطعام تمام الساعة السابعة من مساءً اليوم احتجاجًا على عدوان إدارة السجون.

وأفادت وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية بأن مؤسسة مهجة القدس، كانت قد أكدت أن حالة من التوتر سادت أقسام الأسرى في سجن النقب الصحراوي.. مبينة أن التواصل مقطوع مع أسرى "حماس" و"الجهاد" في بعض الأقسام.

وبالتزامن مع ذلك، أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر حبيب خلال تصريحات صحفية، أن المقاومة لن تقف صامتة أمام جرائم العدو بحق الأسرى.

وقال حبيب:" إن قضية الأسرى هي قضية كل مكونات وأطياف الشعب الفلسطيني، والاحتلال يعتقد واهمًا أنه كلما زاد بطشًا استطاع السيطرة على الشعب الفلسطيني".

وشدد على أن ما ارتكبه العدو اليوم بحق الأسرى في سجن النقب جريمة مكتملة الأركان.. مضيفا" لا بد من إجبار الاحتلال على عقد صفقة تبادل لتحرير أسرانا البواسل".

واقتحمت وحدات كبيرة من قوات القمع قسم (الثالث) في سجن (النقب)، صباح اليوم، وشرعت بعمليات نقل للأسرى القابعين فيه، وسط حالة من التوتر الشديد.

ويأتي هذا الاقتحام بعد سلسلة اقتحامات شهدتها أقسام النقب، وكان آخرها قبل عدة أيام في قسم (26).

وبالتزامن مع ذلك، أكدت الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون العدو الصهيوني، أن أسرى الجهاد في كافة السجون والمعتقلات في حالة استنفار وجهوزية لمواجهة هذا التوغل السافر.

وأكدت أن ما يشهده معتقل النقب الصحراوي من اعتداء همجي على الأسرى هو تجاوز خطير واعتداء على كامل جسد الحركة الأسيرة.