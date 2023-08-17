العالم اليوم - سياسي ديمقراطي: محاكمة ترامب قد تمنعه من خوض الانتخابات

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 17 أغسطس 2023 09:22 مساءً - قال عضو الحزب الديمقراطي مهدي عفيفي، إن التوقيتات الخاصة بمحاكمة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، قد تمثل عائقا كبيرا يمنعه من خوض غمار انتخابات الرئاسة المرتقبة العام المقبل.

وأوضح عفيفي من واشنطن لموقع "دوت الخليج"، أن ترامب ربما حاول توفير حماية سياسية لنفسه عندما أعلن عن ترشحه للانتخابات في وقت مبكر جدا، مشيرا إلى أن لائحة الاتهام الرابعة من ولاية جورجيا صدرت قبل أيام، و"أصبحت هناك عدة تواريخ لمحاكمات مختلفة لترامب".

وبحسب المدعي العام للولاية، من المفترض أن تجري محاكمة ترامب بعد 6 أشهر، تزامنا مع الانتخابات الرئاسية في البلاد، الأمر الذي قد يعرقل حملته.

ويرى عفيفي أنه "في ضوء الاتهامات الراهنة للرئيس السابق، باتت فرصه داخل الحزب الجمهوري لخوض الانتخابات الرئاسية أقل".

ويشير السياسي الأميركي إلى أن "أول منافسة داخل الحزب الجمهوري لاختيار المرشح الرئاسي ستجري في 15 يناير، وهو اليوم ذاته الذي يشهد محاكمة ترامب بتهمة التشهير ضد الكاتبة إي جين كارول".

وتحظى الولاية بأهمية خاصة لدى ترامب في انتخابات الرئاسة المقبلة باعتبارها معقل للجمهوريين، مما يجعل القضية تمثل خطورة بالغة على حظوظه الانتخابية، بحسب عفيفي.

ويتوقع المتحدث أن تؤثر إجراءات التقاضي على قدرة ترامب على قيادة حملته الانتخابية، بسبب تضارب المواعيد، ويقول إنه "بات من المرجح إدانة الرئيس السابق في ضوء تعدد الاتهامات والدلائل حولها".

أحدث الاتهامات

يواجه ترامب حتى الآن 4 لوائح اتهام بعدة ولايات أميركية.

تشمل التهم الواردة في لائحة الاتهام الأخيرة تصريحات كاذبة واستمالة الهيئات التشريعية للولايات وبيانات كاذبة إلى كبار المسؤولين بالدولة، وإنشاء وتوزيع وثائق هيئة انتخابية مزورة، ومضايقة العاملين في الانتخابات.

إضافة إلى ذلك، يواجه ترامب تهم استجداء مسؤولي وزارة العدل ونائب الرئيس آنذاك مايك بنس، والخرق غير القانوني لمعدات الانتخابات، وأعمال العرقلة.

7 أيام متبقية من المهلة

وقالت المدعية العامة التي تحقق في الملف منذ عام 2021، إنها تريد أن تتم المحاكمة في هذه القضية "في غضون 6 أشهر".

وأمهلت ترامب حتى تاريخ 25 من أغسطس الجاري للمثول أمام القضاء في جورجيا.

والإثنين اتهمت هيئة محلفين كبرى في أتلانتا، ترامب و18 شخصا آخر، بمحاولة قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية عام 2020 في ولاية جورجيا، خصوصا من خلال ممارسة ضغوط على مسؤولين عن الاقتراع، وفقا لوكالة "فرانس برس".

كيف رد ترامب؟