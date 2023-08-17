زلزال مدمر بقوة 6.3 ريختر وآخر بقوة 5.7 يضربان كولومبيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 17 أغسطس 2023 09:29 مساءً - ضرب زلزال بقوة 6.3 درجات على مقياس ريختر، مدينة بوغوتا عاصمة كولومبيا، ضمن سلسلة من الزلازل القوية ومتوسطة القوة التي تعرضت لها كولومبيا اليوم الخمس.

وأوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن العاصمة الكولومبية تعرضت لزلزال بقوة 6.3 درجات على مقياس ريختر، على عمق نحو 10 كيلومترات من سطح الأرض، فيما لم يتم التأكد من وقوع خسائر بشرية جراء الزلزال.

زلزال كولومبيا

وفي إضافة عاجلة أوضحت أنه عقب الزلزال السابق، تعرضت المدينة ذاتها لزلزال آخر بقوة 5.7 درجات على مقياس ريختر، وسط مخاوف من تكرار تلك الزلزال وبلوغها مستويات شديدة القوة.

ويشهد العالم منذ بداية العام الجاري العديد من الزلازل القوية ومتوسطة الشدة على خلفية الزلزالين المدمرين اللذين ضربا كل من تركيا وسوريا، في فبراير الماضي، واللذين أوديا بحياة عشرات الآلاف وتشرد مئات الآلاف الآخرين في العديد من المدن.

ومن جانبها أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، قبيل أيام، أن زلزالا بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر ضرب سواحل إندونيسيا؛ حيث لم يرد أنباء عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن مركز الزلزال وقع على بعد 89 كيلومتر شمال شرق منطقة بوسو في إقليم سولاويزي الوسطى في إندونيسيا، على عمق 49.2 كلم.