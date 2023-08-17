العالم اليوم - مصر تخصص 28 قطعة أرض بنظام البيع بالدولار من خارج البلاد

انتم الان تتابعون خبر مصر تخصص 28 قطعة أرض بنظام البيع بالدولار من خارج البلاد من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 17 أغسطس 2023 10:20 مساءً - أعلن مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماعه الخميس، برئاسة د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، أنه تلقى إحاطة بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على بعض الطلبات بشأن تخصيص بعض قطع الأراضي، لصالح بعض الشركات، بنظام البيع بالدولار الأميركي من خارج البلاد.

وتضمنت الموافقة 28 قطعة أرض على النحو التالي:

قطعة أرض بمساحة 713 م2 لنشاط تجارى إدارى بالقطاع الثالث بمدينة القاهرة الجديدة، ومساحة 88.5 ألف م2 لنشاط عمرانى بمدينة دمياط الجديدة، ومساحة 9.5 فدان لنشاط عمرانى متكامل بمدينة القاهرة الجديدة، ومساحة 18 فداناً بالحى الترفيهى بمدينة العبور لنشاط عمرانى متكامل.

بالإضافة إلى مساحة 1974 م2 لنشاط تجارى إدارى بمدينة الشيخ زايد، ومساحة 1200 م2 لنشاط تجارى فندقى بمدينة 6 أكتوبر، ومساحة 28 فداناً بنشاط عمرانى مختلط شمال المرحلة السابعة من مشروع بيت الوطن مطلة على طريق السويس بمدينة القاهرة الجديدة، ومساحة 65 ألف م2 بنشاط مختلط ترفيهى إدارى سياحى تجارى عمرانى متكامل بمدينة العبور.

ومساحة 27 فداناً بنشاط عمرانى متكامل شمال الرحاب بمدينة القاهرة الجديدة، و3 قطع بمساحات 3850 م2، و2920 م2، و7313 م2 لنشاط تجارى إدارى بمدينة السادس من أكتوبر، وقطعتى أرض بمساحة 2099 م2، و2641 م2 بنشاط تجارى إدارى بمنطقة غرب الجامعات والمعاهد بالتجمع الثالث بمدينة القاهرة الجديدة.

بالإضافة إلى قطعتى أرض بمساحة 1483 م2، و3114 م2 لنشاط تجارى إدارى بمركز خدمات المدينة بمدينة بدر، و3 قطع أراض بإجمالى مساحة 2225 م2 بنشاط تجارى إدارى بالقطاع الثالث بمركز مدينة القاهرة الجديدة، وقطعتى أرض بمساحة 3905 م2، و2837 م2 لنشاط تجارى إدارى بمدينة الشيخ زايد، وقطعتى أرض الأولى بمساحة 42 ألف م2 بنشاط جامعة خاصة بمدينة القاهرة الجديدة، والثانية بمساحة 18 فداناً بنشاط جامعة خاصة بمدينة 6 أكتوبر.

إلى جانب مساحة 67 ألف م2 لنشاط ترفيهى تجارى ومسطحات خضراء بمدينة القاهرة الجديدة، ومساحة 3628 م2 لنشاط مركز خدمة وصيانة سيارات بمدينة القاهرة الجديدة، ومساحة 1710 م2 لنشاط تجارى إدارى بمدينة القاهرة الجديدة، وقطعتى أرض بمساحة 1998 م2، و1702 م2 لنشاط تجارى إدارى بالمنطقة الترفيهية بمدينة الشروق.