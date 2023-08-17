العالم اليوم - وزير الصحة اللبناني: إصابات كورونا ليست للمتحور الجديد

انتم الان تتابعون خبر وزير الصحة اللبناني: إصابات كورونا ليست للمتحور الجديد من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 17 أغسطس 2023 10:20 مساءً - نفت وزارة الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال في لبنان، وجود متحور كورونا الجديد "EG.5"، المعروف باسم "إيريس" في البلاد.

وذكرت الوزارة أن "ما يشهده لبنان حاليا من إصابات كورونا لا يخالف التوقعات في موسم سياحي، يتزايد فيه الاختلاط في التجمعات الكبيرة".

وكشف وزير الصحة العامة فراس الأبيض في حديث خاص لموقع "دوت الخليج"، عن "وجود إصابات بفيروس كورونا في لبنان، إنما لا تعود للمتحور الجديد" وفق قوله.

وأضاف الأبيض: "نسبة المصابين قليلة ولا تثير القلق، والإصابات التي رصدت لا تنتمي إلى فصيلة المتحور الجديد".

رصد وجاهزية

وأكد الوزير جاهزية قسم الرصد في وزارة الصحة، مرجعا وجود بعض الإصابات بفيروس كورونا في المستشفيات إلى "أعداد السياح الكبيرة، والحديث عن موجة جديدة من كورونا تجتاح العالم".

وأضاف الوزير: "الوزارة تواظب على إعداد تقرير أسبوعي عن كورونا على موقعها الإلكتروني، وسيضاف على التقرير نتائج الاختبارات الجينية، وستصدر نتائج محدثة الأسبوع المقبل ويتم الإعلان عنها في حينه".

وذكر: "في حال التأكد من وجود المتحور الجديد لن تتردد الوزارة في الإعلان عن ذلك بكل شفافية، خصوصا أن لديها الإمكانات التقنية المطلوبة لتحديد نوعية المتحورات".

وقال الأبيض إن "رصد الحالات يتم على أكمل وجه عبر قسم الرصد في الوزارة".

ومن جهة أخرى، طمأن الأبيض اللبنانيين بأن "المتحور الجديد لم يرصد في لبنان، وما ظهر من حالات تنتمي لصنف أوميكرون ذي الأعراض الخفيفة".

وأشار إلى أن المرضى الذين تلقوا لقاحات سابقة ظهرت عليهم أعراض خفيفة للغاية، واعتبر أن "الأمر غير مقلق حتى اللحظة، ونسب الإصابات قليلة قياسا بمواسم سابقة".

لكن هل لبنان جاهز لموجة جديدة من "كوفيد 19"؟

يؤكد مصدر طبي في بيروت لموقع "دوت الخليج"، أن "الأمور تسير على ما يرام".

وتوقع المصدر "عدم إجراء إحصاء دقيق للإصابات في الوقت الحالي، إلا إذا استدعت الدخول إلى المستشفى، حينها سيعاد النظر في الموجة الجديدة".

ويعيش لبنان في الوقت الحالي موجة حر ونسبة رطوبة عالية لم تشهد لها البلاد مثيلا، وسط حركة اصطياف وصفت بالكبيرة وغير المعتادة.