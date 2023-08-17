العالم اليوم - بالفيديو.. زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب عاصمة كولومبيا

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 17 أغسطس 2023 11:17 مساءً - قالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن زلزالا قوته 6.3 درجة ضرب العاصمة الكولومبية بوغوتا، الخميس، مما دفع السكان المذعورين إلى الفرار من المنازل والمكاتب والمطاعم.

وبعد دقائق وقعت توابع، بينما كان الناس يتجمهرون في الشوارع.

وقال أدريان ألاركون (43 عاما): "كان قويا واستمر لوقت طويل. نهض جميع زملائي ونظرنا لبعضنا البعض ولسان حالنا يقول: ماذا سنفعل؟".

ويعمل ألاركون في منطقة بارك 93 المزدحمة بالعاصمة.

وقالت هيئة الدفاع المدني في كولومبيا إنه جرى إجلاء السكان بالكامل من بلدية كالفاريو الواقعة في منطقة ميتا، جنوب شرقي العاصمة المرتفعة عن سطح البحر.

وتهشمت نوافذ في المنطقة من جراء الزلزال وتوابعه.

وأفادت الهيئة بحدوث انهيار أرضي في فييافيسينسيو القريبة، وقالت إن طاقمها يتفقد إذا ما كانت هناك عواقب أخرى للزلزال.