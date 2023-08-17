العالم اليوم - محمد بن زايد يستقبل رئيس حكومة كردستان العراق

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 17 أغسطس 2023 11:17 مساءً - استقبل الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، يوم الخميس، رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني.

وبحث الشيخ محمد بن زايد مع بارزاني، خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ بأبوظبي، مختلف أوجه العلاقات بين الإمارات والعراق عامة، وإقليم كردستان خاصة، وسبل دعمها وتنميتها بما يعود بالخير والازدهار على الشعبين.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك، وفقما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".