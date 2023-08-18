العالم اليوم - روسيا تعلن إحباط هجوم أوكراني بمسيرة بحرية قرب القرم

انتم الان تتابعون خبر روسيا تعلن إحباط هجوم أوكراني بمسيرة بحرية قرب القرم من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

وقال الجيش الروسي إن سفينتي الدورية بتليفي وفاسيلي بيكوف، أطلقتا النار على القارب ودمرتاه.

وأضاف بيان الجيش، أن الهجوم تم في تمام الساعة (07:55 مساء بتوقيت غرينتش) على بعد 237 كيلومترا جنوب غرب سيفاستوبول.

وأوضح البيان، أن سفن أسطول البحر الأسود الروسي تواصل أداء مهامها في مواقعها البحرية، وفقما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.

سلاح المسيرات البحرية

• خلال الأيام الأخيرة، برزت المسيّرات البحرية في هجمات شنتها أوكرانيا على أهداف روسية، في خطوة تظهر اعتماد كييف المتزايد على هذا السلاح.

• ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية في تقرير أن المسيّرات البحرية تمنح كييف قدرة على الرد على الهجمات الروسية، مضيفة أن ما يقف وراء الهجمات الأخيرة على روسيا وشبه جزيرة القرم هو أسطول المسيّرات التي تطوّرها كييف منذ وقت طويل.

• يشكل هذا السلاح تعويضا عن ضعف السلاح البحري الأوكراني، الذي لا يملك قطعا بحرية تستطيع الوقوف في وجه أسطول البحر الأسود الروسي.

• المسيّرات البحرية أو الدرون البحرية، تمتاز بحجمها الصغير، وهي عبارة عن مراكب غير مأهولة، تعمل فوق سطح الماء وتحته.

• أكثر ما يميز هذه المسيّرات هو أنها رخيصة الثمن نسبيا، وفي الوقت نفسه تشكل تهديدا للقطع الحربية الروسية، خاصة

• إذا نفذت هجمات في الليل.

• يصعب على الرادات اكتشافها بسبب سيرها فوق سطح البحر أو أسفله بقليل، ويعود ذلك إلى أنها مصنوعة من ألياف الكربون التي تعطيها ميزة التخفي.

• بسبب حجمها الصغير، تكون قدرتها على حمل المتفجرات قليلة.

• يقول خبراء إن التأثير المطلوب من وراء هذه المسيّرات هو نفسي أكثر منه مادي.