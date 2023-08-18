العالم اليوم - بالفيديو.. روسيا تسقط مسيّرة اخترقت أجواء موسكو

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. روسيا تسقط مسيّرة اخترقت أجواء موسكو من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 18 أغسطس 2023 05:21 صباحاً - أعلنت روسيا، اليوم الجمعة، إسقاط دفاعاتها الجوية لطائرة مسيرة في وسط العاصمة موسكو.

وقال رئيس بلدية موسكو، سيرغي سوبيانين، اليوم الجمعة على قناته على تطبيق "تلغرام" إن نظم الدفاع الجوي أسقطت طائرة مسيرة في وسط العاصمة الروسية.

وأضاف سوبيانين: "سقط حطام الطائرة المسيرة في منطقة مركز إكسبو".

وأوضح أن ذلك "لم يتسبب في أي أضرار كبيرة للمبنى".

وتبادل رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات قالوا إنها لإسقاط المسيرة في موسكو.

وجاء تصريح رئيس بلدية موسكو بعد إعلان وزارة الدفاع الروسية أن سفينتين حربيتين روسيتين أحبطتا هجوما أوكرانيا بقارب مسير قرب شبه جزيرة القرم يوم الخميس.

وأفاد الجيش الروسي بأن سفينتي الدورية بتليفي وفاسيلي بيكوف، أطلقتا النار على القارب ودمرتاه.

ووفق بيان الجيش، فإن الهجوم تم في تمام الساعة (07:55 مساء بتوقيت غرينتش) على بعد 237 كيلومترا جنوب غرب سيفاستوبول.

وأشار البيان، إلى أن سفن أسطول البحر الأسود الروسي تواصل أداء مهامها في مواقعها البحرية، وفقما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.