العالم اليوم - إيلون ماسك يزور اليابان لأول مرة منذ 9 سنوات

انتم الان تتابعون خبر إيلون ماسك يزور اليابان لأول مرة منذ 9 سنوات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 18 أغسطس 2023 09:22 صباحاً - بدأ الرئيس التنفيذي لشركتي تسلا وإكس (تويتر سابقا)، زيارة إلى اليابان، هي الأولى له منذ 9 سنوات، بحسب ما نشره على حسابه الرسمي على "إكس".

وكانت آخر مرة زار فيها أغنى شخص في العالم، اليابان، في عام 2014، لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاقه مع شركة باناسونيك لبناء مصنع للبطاريات في أميركا.

ونشر ماسك صباح الجمعة، مقاطع فيديو قصيرة، من معرض فني تفاعلي في طوكيو.

وهذه هي الزيارة الثانية التي يقوم بها ماسك إلى آسيا هذا العام، بعد أن زار الصين لأول مرة منذ ثلاث سنوات.