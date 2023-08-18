العالم اليوم - مزاد خرافي.. وعاء خزفي صيني يباع بألف ضعف ثمنه

انتم الان تتابعون خبر مزاد خرافي.. وعاء خزفي صيني يباع بألف ضعف ثمنه من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 18 أغسطس 2023 09:22 صباحاً - بيع وعاء خزف صيني تبلغ قيمته 100 جنيه إسترليني بألف ضعف ثمنه في مزاد بإنجلترا بسبب وجود توقعات أنه يعود لعصر أسرة مينغ سلالة الأباطرة الذين حكموا الصين 1368-1644.

ولاحظ القائمون على المزاد أن الطبق الملون بالأزرق والأبيض كان شائعا في عهد أسرة مينغ.

بدأ المزاد بـ 30 جنيها إسترلينيا فقط، لينتهي الأمر بدفع 100.000 جنيها إسترلينيا.

وقال مايكل روبرتس، المسؤول عن المزاد العلني: "نحن سعداء فقط للبائع، فالوعاء فاق التوقعات بالتأكيد".

وأضاف: "كل هذا جزء من إثارة المزادات، عدد قليل من الناس يريدون حقا شيئا ما ويمكن أن ترتفع المزايدة بشكل كبير".

وفي ظل عهد أسرة مينغ، تمتعت الصين بأكثر من 300 سنة من الاستقرار، كما ازدهر الأدب والفن والشعر والموسيقى والأوبرا الصينية بمختلف أنواعها.