العالم اليوم - غضب غربي حيال "فشل المليارات".. حملة أوكرانيا في عين العاصفة

انتم الان تتابعون خبر غضب غربي حيال "فشل المليارات".. حملة أوكرانيا في عين العاصفة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 18 أغسطس 2023 09:22 صباحاً - نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مصادر استخباراتية قولها إن حملة أوكرانيا هذا العام ستفشل في دخول ميليتوبول وستعجز بالتالي عن قطع طرق الإمداد الروسية عن شبه جزيرة القرم.

وتحدث تقرير أعدته الصحيفة عن غضب الغرب من فشل عشرات المليارات من الدولارات التي قدمها لأوكرانيا في تحقيق الهدف المرجو من ورائها.

ويستند هذا التقييم بحسب الصحيفة إلى قدرة دفاعية روسية عالية المستوى قوامها الكثير من حقول الألغام والخنادق.

وتعتبر السيطرة على ميليتوبول أمر بالغ الأهمية من الناحية الاستراتيجية لأنها تعتبر البوابة إلى شبه جزيرة القرم.

وتقع المدينة عند تقاطع طريقين سريعين مهمين وخط سكة حديد يسمح لروسيا بنقل العسكريين والمعدات من شبه الجزيرة إلى الأراضي التي سيطرت عليها في جنوب أوكرانيا.

وقال المحلل العسكري روب لي، إن الطريق إلى ميليتوبول يمثل تحديا كبيرا، وحتى استعادة مدن أقرب مثل توكماك ستكون صعبة.

وأضاف: "لروسيا ثلاثة خطوط دفاعية رئيسية هناك ثم مدن محصنة بعد ذلك، إنه ليس مجرد سؤال حول ما إذا كان بإمكان أوكرانيا خرق واحد أو اثنين منهم، ولكن هل يمكنها اختراق الثلاثة، وهل ولديها ما يكفي من القوات لتحقيق شيء أكثر أهمية مثل أخذ توكماك أو شيء ما بعد ذلك".

وكييف تعزز وجودها في المعارك من خلال المساعدات الغربية من الأسلحة مثل أنظمة الدفاع الجوي، والصواريخ المضادة للدبابات، وصواريخ كروز، والطائرات بدون طيار، والعربات المدرعة.

وتستهلك أوكرانيا خلال حربها مع روسيا الكثير من القذائف المدفعية، الأمر الذي أجهد مخزونات داعميها سواء الولايات المتحدة أو دول حلف الناتو.