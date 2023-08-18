العالم اليوم - وثائق تتحدث عن "خطة روسية" تقلب موازين حرب أوكرانيا

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 18 أغسطس 2023 10:20 صباحاً - أفادت صحيفة واشنطن بوست الأميركية، الخميس، نقلا عن وثائق أن روسيا تحرز تقدما مطردا نحو هدفها لإنتاج كميات كبيرة من أحد طرُز الطائرات المسيرة الهجومية الإيرانية التي يمكن أن تحلق لأكثر من ألف ميل وتستهدف مدنا أوكرانية.

ووفقا للوثائق فإن موسكو تعمل على نسختها الخاصة من المسيرة شاهد-136، رغم التأخيرات والعقوبات التي تؤثر على توريد قطع الغيار المطلوبة من دول أخرى.

وحصلت الصحيفة على الوثائق من مصدر قالت إنه شارك في العمل في منطقة ألابوجا الاقتصادية الخاصة بجمهورية تتارستان، لكنه يعارض الاجتياح الروسي لأوكرانيا.

وتقر إيران بإرسال طائرات مسيرة لروسيا لكنها سبق أن ذكرت أنها أرسلتها قبل بدء الاجتياح الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022.

وتنفي روسيا استخدام قواتها للمسيرات الإيرانية في أوكرانيا، إلا أن الرئيس فلاديمير بوتين دعا إلى زيادة الإنتاج المحلي للمسيرات.

وقال في أبريل إن قيمة صناعة الطائرات المسيرة في روسيا قد تتجاوز قريبا 20 مليار دولار.

وفرضت واشنطن عقوبات على كل من روسيا وإيران شملت كيانات وأفرادا على صلة بتصنيع المسيرات، من بينهم مسؤولون تنفيذيون إيرانيون في شركة للصناعات الدفاعية.