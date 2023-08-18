العالم اليوم - بتكوين تنخفض لأدنى مستوى في شهرين مع تراجع شهية المخاطرة

انتم الان تتابعون خبر بتكوين تنخفض لأدنى مستوى في شهرين مع تراجع شهية المخاطرة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 18 أغسطس 2023 01:20 مساءً - انخفضت بتكوين، أكبر عملة مشفرة، إلى أدنى مستوى في شهرين، الجمعة، وخرجت عن نطاقها الضيق الأخير مع سيطرة موجة من تجنب المخاطرة على معنويات الأسواق العالمية.

وتراجعت بتكوين 7.2 بالمئة، الخميس، في أكبر انخفاض لها بيوم واحد منذ نوفمبر 2022 عندما انهارت منصة إف.تي.إكس لتداول العملات الرقمية.

ثم انخفضت إلى أدنى مستوى في شهرين عند 26172 دولارا خلال ساعات التداول الآسيوية، الجمعة، وهو أدنى مستوى منذ 16 يونيو. وانتعشت جزئيا إلى 26478 دولارا بحلول الساعة 0713 بتوقيت غرينتش.

وتعرضت الأسواق العالمية لموجة من عمليات البيع مع إغلاق المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض، الخميس، واتجاه الأسهم الآسيوية لتكبد خسائر للأسبوع الثالث نتيجة المخاوف بشأن الاقتصاد الصيني والقلق من أن تظل أسعار الفائدة الأميركية مرتفعة لفترة أطول بسبب متانة الاقتصاد.

واستقرت إيثر، ثاني أكبر عملة مشفرة، عند 1690.20 دولار بعد انخفاضها بشكل حاد أمس الخميس أيضا.