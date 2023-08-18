العالم اليوم - يزن 1500 طن.. فيديو لمفاعل "عالق" على طريق في ليتوانيا

انتم الان تتابعون خبر يزن 1500 طن.. فيديو لمفاعل "عالق" على طريق في ليتوانيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 18 أغسطس 2023 01:20 مساءً - علق مفاعل ضخم يزن 1500 طن على طريق في ليتوانيا بسبب درجات الحرارة المرتفعة وسخونة الأسفلت، وذلك أثناء نقله من ميناء كلايبيدا إلى مصفاة نفط مازيكياي شمال غلاب البلاد.

ويتخلل هذا الطريق مجموعة متنوعة من التضاريس، مما يجعل الرحلة محفوفة بالمخاطر.

ومن المفترض في هذه الحالات أن يخطط وكلاء النقل بدقة لكل جزء من الرحلة، مع مراعاة المتغيرات مثل الظروف الجوية، والكثافة السكانية، وسلامة البنية التحتية.

ووفقا لكريستينا جيندفيلي المتحدثة باسم شركة "أورلين لييتوفا" المشغلة للمصفاة فمن المتوقع وصول المفاعل في الوقت المحدد له يوم 18 أغسطس على الرغم من التأخير الحاصل.

ويبلغ طول المفاعل 100 متر وعرضه 6.5 متر وارتفاعه 10 أمتار، وسيتم استخدام المفاعل لتحديث مصفاة نفط مازيكياي.