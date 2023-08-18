العالم اليوم - الطقس يعصف بمبيعات التجزئة في بريطانيا خلال يوليو

انتم الان تتابعون خبر الطقس يعصف بمبيعات التجزئة في بريطانيا خلال يوليو من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 18 أغسطس 2023 02:18 مساءً - سجلت مبيعات التجزئة في بريطانيا انخفاضًا أكبر من المتوقع خلال يوليو الماضي، إذ أدت الأمطار الغزيرة والطقس الجاف إلى إعاقة المتسوقين الذين يشعرون بضربة من ارتفاع التضخم، مما تسبب بـ 14 زيادة متتالية في معدلات الفائدة.

أظهرت بيانات رسمية أن حجم مبيعات التجزئة الشهر الماضي كان أقل بنسبة 1.2 بالمئة مما كان عليه في يونيو. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تراجعا 0.5 بالمئة.

ويقيم المستثمرون مقدار انخفاض المبيعات الذي يمثل إشارة تحذير بشأن تباطؤ الاقتصاد البريطاني الراكد وسط ضعف الجنيه الإسترليني، وبعد الضربة التي تسبب بها السادس من يوليو الذي كان الأكثر جفافا في السجلات التي يعود تاريخها إلى عام 1836.

"لقد كان شهرًا سيئًا بشكل خاص لمحلات السوبر ماركت حيث أدى الانجراف الصيفي إلى جانب زيادة تكلفة المعيشة إلى تباطؤ المبيعات لكل من الملابس والمواد الغذائية"، بحسب ما قالت هيذر بوفيل، نائبة مدير الدراسات الاستقصائية والمؤشرات الاقتصادية في مكتب الإحصاء الوطني ONS، التي أوضحت أيضا أن مبيعات المتاجر والسلع المنزلية قد شهدت تراجعا بشكل كبير.

وتأتي أرقام التجزئة متناقضة مع تقارير أقوى من المتوقع للنمو الاقتصادي والأجور والتضخم في الأسبوع الماضي.

وتوجه العديد من المتسوقين عبر الإنترنت بدلاً من المغامرة في المطر مع 27.4 بالمئة من مبيعات التجزئة عبر الإنترنت، ارتفاعًا من 26.0 بالمئة في يونيو وهي أعلى نسبة منذ فبراير 2022.

كما انخفض حجم مبيعات متاجر المواد الغذائية بنسبة 2.6 بالمئة على أساس شهري، بينما انخفض حجم مبيعات المتاجر غير الغذائية بنسبة 1.7 بالمئة.

جاء هذا الانخفاض في أعقاب شهر يونيو القوي لتجار التجزئة الذين عززتهم موجة الحر.

بالإضافة إلى عدم القدرة على التنبؤ بالطقس في بريطانيا، تأثر المستهلكون بالتضخم المرتفع الذي بلغ حوالي 7 بالمئة الشهر الماضي، بانخفاض عن ذروة بلغت حوالي 11 بالمئة في أكتوبر 2022 لكنها لا تزال الأعلى بين الاقتصادات الغنية الكبيرة في العالم.

ومع ذلك، فإن بيانات يوليو تمثل المرة الثانية فقط التي انخفض فيها حجم المبيعات على أساس شهري حتى الآن في عام 2023، مما يشير إلى مرونة طلب المستهلكين.

الفائدة المرتفعة

قال بعض الاقتصاديين إن تأثير الارتفاع المطرد في أسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا سيضر حتما بإنفاق المستهلكين في النصف الثاني من عام 2023.

وقالت روث جريجوري ، نائبة كبير الاقتصاديين في كابيتال إيكونوميكس ، إن الانخفاض في المبيعات ربما كان له علاقة بالطقس الرطب بشكل غير عادي أكثر من تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على الإنفاق الاستهلاكي... ولكن مع استمرار ارتفاع أسعار الفائدة في بنك إنجلترا وتراجع ثقة المستهلك، ما زلنا متشائمين بشأن توقعات الإنفاق العام هذا العام.

قالت إيرين بروكس ، رائدة البيع بالتجزئة والمستهلكين الأوروبيين في Alvarez & Marsal: على الرغم من أن التضخم يتباطأ، إلا أن أسعار المواد الغذائية على وجه الخصوص كانت مرتفعة بعناد ، مما أثر على كل من الأحجام والرغبة في الإنفاق في فئات أكثر، مضيفة "يبدو أن إنفاق المستهلكين في الفئات غير الأساسية ضعيفًا، ومع ذلك تشير التقارير إلى ارتفاع حجوزات السفر بسبب الطقس الرهيب.

وقالت إن ركود الشهر الماضي يمكن أن "يصبح اتجاهاً" ما لم يعزز الإنفاق السياحي في أغسطس أو التسوق للعام الدراسي الجديد في سبتمبر المبيعات.

ذكرت شركة أبحاث السوق GfK الشهر الماضي أن ثقة المستهلك تراجعت في يوليو للمرة الأولى منذ يناير.

لكن صامويل تومبس من بانثيون للاقتصاد الكلي قال إن تسارع نمو الأجور وتباطؤ التضخم يرسمان صورة أكثر تفاؤلا.

أظهرت البيانات المنشورة هذا الأسبوع نمو الأجور الأساسية بأسرع ما يمكن منذ أن بدأت السجلات في عام 2001، وهي أخبار سيئة لبنك إنجلترا الذي يشعر بالقلق من استمرار التضخم المرتفع ولكنه يساعد المستهلكين الذين تلاحق أرباحهم نمو الأسعار.

وقال تومبس: "بالنظر إلى المستقبل، ما زلنا نتوقع ارتفاع الدخل الحقيقي المتاح للأسر بشكل سريع".

على الرغم من هطول الأمطار في شهر يوليو، فإن نكست ومارك آند سبنسر، وهما من أكبر بائعي التجزئة في بريطانيا، أبلغوا عن تداول قوي ورفعوا توقعات أرباحهم هذا الشهر.

لكن القطاع بشكل عام شهد خاسرين أيضًا، في الأسبوع الماضي، انهارت شركة ويلكو لبيع الأدوات المنزلية والسلع المنزلية والتي تأسست قبل 93 عاما ولديها 400 متجر، مما سيعرض 12500 وظيفة للخطر.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن أحجام مبيعات التجزئة كانت أقل بنسبة 3.2 بالمئة عن العام السابق، مقارنة مع توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 2.1 بالمئة.